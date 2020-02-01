Казань ожидает резкое ухудшение погодных условий, водителям быть осторожнее

Татарстан сейчас находится под влиянием мощного циклона, из-за этого мы можем наблюдать очень агрессивные перепады температуры воздуха в городе. Соответственно подобные резкие изменения несут за собой большое количество последствий, особенно для водителей.

По сообщению Управления Гидрометеорологии Татарстана, 2 февраля Казань будет окутана туманом, ожидается сильное ухудшение погодных условий. На трассе в этот день прогнозируется гололёд, поэтому от дальних поездок по возможности лучше воздержаться.