В Казани мужчина вскрыл чужую машину ради шуруповерта

В Казани задержали мужчину, который украл из автомобиля электроинструменты. Как сообщили в МВД РТ, 4 января в отдел полиции "Азино-2" обратился 28-летний автовладелец. Он сообщил, что в период с 31 декабря по 4 января неизвестный взломал замок автомобиля "УАЗ" и украл из салона электроинструменты – углошлифовальную машинку и шуруповерт. Ущерб, по оценкам заявителя, составил 4500 рублей. Транспортное средство было припарковано между многоэтажными домами на улице Закиева.

Позже 38-летний мужчина, причастный к краже, был задержан оперуполномоченными на улице Фучика. Свою вину он полностью признал, однако где находятся похищенные инструменты, пока неизвестно. В настоящее время проверяется его причастность к другим схожим преступлениям, совершенным на территории города.