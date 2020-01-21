Сбербанк рассказал о мощнейшей в его истории DDoS-атаке

В Сбербанке сообщили в самой мощной в истории организации DDoS - атаке. Об этом со ссылкой на зампредседателя правления банка Станислава Кузнецова пишут РИА Новости.

По данным издания, атака произошла 2 января 2020 года и была в 30 раз мощнее всех предыдущих, при этом совершили ее с помощью "интернета вещей" - технологии, которая объединяет устройства в компьютерную сеть и позволяет им собирать, анализировать, обрабатывать и передавать данные другим объектам с помощью программного обеспечения, приложений или технических устройств.

Атаке подверглись два банковских ресурса, ее выдержали в автоматическом режиме, последствий, как заявил Кузнецов, не было, а информацию о противоправных действиях передали в правоохранительные органы.

Напомним, что накануне в Минцифре РТ сообщили об атаке на Портал госуслуг республики.