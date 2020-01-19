Движение по проспекту Ямашева оказалось временно ограничено

В Казани ограничили движение транспорта по проспекту Ямашева. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Выяснилось, что причиной ограничения стало проведение аварийных работ на канализационном коллекторе. Водителей попросили заранее планировать свой маршрут и выбирать объездные пути. Движение по ул. Ибрагимова в сторону третьей транспортной дамбы будет организовано по двум полосам из пяти.

Напомним, сегодня в Ново-Савиновском районе около остановки "Океан" провалился асфальт. Фотографии с места происшествия опубликовали очевидцы в социальных сетях.