На одной из улиц Казани провалился асфальт

Инцидент произошел на проспекте Ямашева. Фотографии с места событий появились в социальных сетях.

По словам очевидцев, провал в асфальте появился недалеко от остановки "Океан". Судя по фотографиям, место происшествия никак не огорожено, рядом с ямой установлен только предупреждающий знак. Под постом в социальной сети казанцы оставили свои комментарии:

"Пипец уже с обеда провал,до сих не перегородили и не ремонтируют"

"Метро на квартале начало строить само себя"

"Асфальт тает со снегом"