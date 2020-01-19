В Казани в пожаре пострадали три человека

Сообщение о пожаре поступило в дежурную часть накануне вечером. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Татарстану.

Выяснилось, что горит частный жилой дом в Кировском районе Казани. По прибытию спасателей оказалось, что горение происходило на кухне. До прибытия пожарных жители дома смогли самостоятельно покинуть помещение, среди них оказалось трое детей. В результате пострадали трое человек, сейчас они направлены на осмотр к медикам. Причина и площадь возгорания пока что неизвестны.

Напомним, ранее в Зеленодольске на пожаре погиб мужчина. Причиной возгорания стала непотушенная сигарета.