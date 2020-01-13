Из-за снегопада Казань встала в 9-балльных пробках

Утром 13 января 9-балльные пробки сковали практически все районы города. Казанцы отмечали затрудненное движение на проспекте Победы, Мамадышском тракте, улицах Аделя Кутуя, Космонавтов и Гвардейской, Патриса Лумумбы и Ершова. Встала улица Зорге и Даурская.

Также пробки наблюдались на проспекте Амирхана, улице Декабристов, участках улиц Мусина, Чуйкова, Сибгата Хакима. Из-за двух ДТП утром сковало движение на Третьей транспортной дамбе, из-за аварии также встал перекресток Краснококшайской и Большой Крыловки, участок Горьковского шоссе.

В Авиастроительном районе пробки отмечены на перекрестке Копылова и Тэцевской: ДТП произошло около стадиона "Рубин". Максимова встала от Челюскина до Лукина, проблемы с движением были на Советской в районе пересечения с Шоссейной и заправки "Башнефть".

Наименьшие пробки были в центре: здесь движение транспорта утром замедлилось на Лево-Булачной и перекрестке с Татарстан, прилегающих участках Салимжанова и Пушкина. Из-за ДТП пробки образовались на Павлюхина между Роторной и Назарбаева, а также на Оренбургском тракте в районе Танкового кольца.

Казанцы все списали на снег: в сообщениях Яндекс.Навигатора водители отмечают: как только проходит снегопад, начинаются проблемы, а техника не успевает убирать дороги.

Как сообщают в мэрии Казани, за минувшие сутки с улиц вывезли более 1,3 тыс. тонн снега. К уборке города были привлечены 261 дорожный рабочий и 451 единица специальной техники. Сегодня днем на уборку улиц выйдут 449 дорожных рабочих и 303 единицы специальной техники. По данным Яндекс.Навигатора, к 9:30 утра в Казани наблюдались 7-балльные заторы.