В Татарстане сэкономят миллион на доставке документов между Пенсионным фондом и МФЦ

В Татарстане между Пенсионным фондом и МФЦ организовано электронное взаимодействие. Документы теперь будут передавать по защищенному каналу Vipnet, что упростит процесс их получения и сократит расходы государственного бюджета на курьерскую доставку.

Как сообщают в Минцифре РТ, технология реализована министерством совместно с ПФР и МФЦ.

"От клиента требуется только подать заявление и получить результат в установленный срок, а всю остальную работу, в том числе межведомственное согласование, должны проводить сотрудники МФЦ и соответствующие государственные и муниципальные органы власти" - подчеркнул глава Минцифры Айрат Хайруллин.

Добавим, что ранее все заявления и документы из МФЦ отправлялись на флеш-накопителе курьерской службой в районные отделения Пенсионного фонда. Ежемесячно на доставку документов по Казани и районам республики затрачивалось около 98 280 рублей. Внедрение новой технологии, по предварительным подсчетам, позволит Татарстану сэкономить 1 180 000 рублей.