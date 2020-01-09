Мужчина погиб на пожаре в частном доме в Татарстане

Накануне, 8 января, в Лениногорске произошел пожар в частном доме по адресу 2-й переулок Пугачева, 2. Подробности случившегося рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Татарстану.

Сообщение о возгорании поступило в 11-19. Пожарные были на месте уже через три минуты, к этому моменту происходило горение бревенчатого дома на площади 32 «квадрата».

Огонь удалось оперативно потушить, но в ходе тушения в спальне было обнаружено тело 55-летнего мужчины, он лежал на кровати.

Причина пожара устанавливается.