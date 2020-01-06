В поселке Нагорный произошел пожар. Есть жертвы

В 21.43 5 января в МЧС РТ по системе «112» поступило сообщение о возгорании частного жилого дома в Советском районе Казани, поселок Нагорный, 2-ой Локаторный переулок, дом 13.

По данным ведомства, по прибытию на место спасателей горел бревенчатый дом по всей площади.

В процессе тушения были обнаружены два тела: в 22:09 нашли погибшего мужчину, в 22:25, после ликвидации открытого горения в здании, обнаружили тело женщины. Личности обоих погибших устанавливаются, причину пожара также предстоит выяснить специалистам.