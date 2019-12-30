Казанский театр имени Камала назвали одним из самых интересных образцов архитектуры СССР

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru ко Дню образования СССР опросил пользователей социальных сетей и выявил самые интересные сооружения советской архитектуры в стране.

В число самых интересных построек вошел и театр имени Галиаскара Камала в Казани, он набрал 5% голосов и разделил место с театром драмы имени Достоевского в Великом Новгороде. Первое место, согласно опросу, занял музей-панорама "Сталинградская битва" в Волгограде, за него отдали голоса почти половина опрошенных.

Напомним, что 22 декабря 1906 года в Казани был сыгран первый публичный спектакль на татарском языке. Эта дата считается днем рождения татарского театра. Современное здание на берегу озера Кабан построили в 1987 году.