Казанец порезался о профнастил и отсудил у строительной компании 50 тысяч

Вахитовский районный суд города Казани рассмотрел иск гражданина о взыскании со строительной компании компенсации морального вреда в связи с причинением вреда здоровью.

Как рассказали в прокуратуре РТ, 8 июня 2017 года местный житель на велосипеде заехал на временный пешеходный переход и при падении рукой схватился за острый край ограждения из профнастила. В результате он получил травму, причинившую его здоровью вред средней тяжести. Мужчина через суд потребовал взыскать с подрядной организации, отвечавшей за работы на участке, компенсацию морального вреда.

Как выяснилось, ООО «Восток-С» не обеспечило соблюдение требований по строительству и безопасности эксплуатации временного пешеходного перехода. Прокуратура поддержала исковые требованиям истца. В итоге суд взыскал с ответчика компенсацию морального вреда в размере 40 тыс. рублей и утраченный заработок на сумму свыше 11 тыс. рублей.