В РТ отметил 100-летний юбилей герой четырех войн и ветеран пожарной охраны

Вековой юбилей отметил житель Татарстана Фарах Хайрутдинов. Он прошел 4 войны - участвовал в советско-японской войне в районе Халкингола, в финской войне, в Великой отечественной и в войне между СССР и Японией. Ветеран имеет почти полсотни медалей, а еще за отлично выполненное задание он получил из рук генерала Жукова швейцарские часы. После войны - женился, с супругой юбиляр прожил более 70 лет.

До войны он начинал работать на заводе Синтетического каучука, куда вернулся в 1946 году. В 1951 году начал службу в 13 пожарной части при заводе Синтетического каучука в должности командира отделения в звании старший сержант, в структуре МЧС Хайрутдинов трудился до 1995 года, несмотря на то, что в 1970 вышел на пенсию.

В день юбилея Хайрутдинов получил поздравления от начальника Главного управления МЧС России, генерал-лейтенанта внутренней службы Рафиса Хабибуллина, а также бывших коллег по ведомству. В качестве подарка ветерану вручили телевизор, отмечают в пресс-службе МЧС.