«Протестующие» снеговики в противогазах замечены на улицах Казани. Фото

На улицах столицы РТ замечены "протестующие" снеговики". Они установлены в разных частях города, на некоторых надеты противогазы, на других - надписи "Нет МСЗ". Утверждается, что снеговиков лепили дети.

"Татарстан хотят превратить в большую помойку и мега - печь" - заявляют авторы поста с фотографиями, опубликованными в группе "ВКонтакте" "Волга и народ против".

Напомним, что в Казани и РТ продолжается активный протест против строительства МСЗ. Со 2 по 16 декабря протестующие жили в палаточном лагере около поселка Осиновов на месте предполагаемого строительства завода, в минувший понедельник лагерь разогнали. Сегодня активисты встретились с представителями власти города и республики.