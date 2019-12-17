«Что мы оставим нашим детям? Газовую камеру?»: Жители Дербышек снова митингуют

15 декабря в поселке Дербышки состоялся митинг против нового Генерального плана. Люди собрались в 11 часов на площади у Дворца Культуры имени Саид-Галеева. Митинг начался с проведения флешмоба "Обнимашки", целью которого является отстаивание жителями Казани права на благоприятную окружающую среду. Люди взялись за руки, чтобы обнять Дербышки. Это демонстрация любви к своему поселку, местным лесам, домам. Акция проводилась одновременно с казанцами, протестующими против Генерального плана в других частях города: на улице Гаврилова и в палаточном лагере "ДиОксиново".

После флешмоба была проведена минута молчания в память о разрушенной в конце октября бане.

"Магистралям через Дербышки и Нагорный — нет! Точечной застройке в поселке Дербышке — нет! Строительству мусоросжигательного завода — нет!"

На митинге местные активисты выступили против Генерального плана, против строительства мусоросжигательного завода, против точечной застройки в поселке.

"Наш дом в опасности! К нам пришли чужие - толстосумы со своими коммерческими проектами! Они будут устанавливать здесь свои правила. Они разрушили баню для строительства двадцатиэтажного дома, в солдатском лесу вырубили деревья под строительство ЖК "Беседа", собираются строить магистрали в наших лесах. Молчать уже нельзя! Что мы оставим нашим детям? Шестиполосные магистрали? Высотки? Газовую камеру? Наши внуки обречены болеть! Мы сегодня должны сказать решительное "нет"! Магистралям через Дербышки и Нагорный — нет! Точечной застройке в поселке Дербышке — нет! Строительству мусоросжигательного завода — нет!" - декламировала активистка.

У ДК присутствовали представители власти: глава Советского района Роман Фатхутдинов и замруководителя управления архитектуры и градостроительства Анастасия Латыпова. Они отвечали на вопросы жителей Дербышек о Генеральном плане. Дербышкинцы были возмущены тем, что их не пригласили на заседания согласительной комиссии.

"Губернатор Архангельской области называет людей шалупонью, представитель роскосмоса называет тех, кто живет в хрущевках, скотобазой"

В заключительной части митинга выступил Николай Платошкин, лидер движения "За новый социализм". Он пообещал организовать для жителей Дербышек встречу с главой исполнительного комитета:

"Митинг должен к чему-то привести. Мне глава исполнительного комитета господин Калинкин сказал, что он готов принять инициативную группу. Он готов и проект показать, и генеральный план. На этой встрече будут представители депутатского корпуса, чтобы потом никаких разночтений не возникало".

Платошкин отметил нежелание представителей власти считаться с мнением народа:

"Власть не хочет с людьми разговаривать. Она считает, мы решили, а вы давайте утирайтесь. Когда губернатор Архангельской области называет людей шалупонью, представитель роскосмоса называет тех, кто живет в хрущевках, скотобазой. Вот что людей бесит. Вопрос надо решать в рамках всей страны. Общеэкологические проблемы связаны с тем, что у власти находятся люди, для которых главное — прибыль. Пока мы эту власть на следующих выборах мирно, законно не поменяем, не вернем нашу страну на социалистический путь, где главное - человек труда, а не тот, у которого больше денег, ничего не изменится".

Он также призывал дербышкинцев быть активными на выборах в следующем году:

"Поэтому у меня огромная просьба к вам, у вас выборы президента в этом году в Татарстане, выборы муниципальных депутатов, в 2021 году будут выборы в государственную думу. Каждый из вас здесь к сентябрю должен стать агитатором, наблюдателем, чтобы у вас депутаты были ваши, а не их".

Как сообщает мэрия Казани, проект генплана будет принят в начале 2020 года.