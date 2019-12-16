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Фото скриншот с видеозаписи

«Даю вам час»: полиция потребовала свернуть лагерь протестующих под Казанью

Cегодня, 09:45 1510 11 Автор: prokazan.ru

Сегодня, 16 декабря, в палаточный лагерь протестующих против строительства МСЗ в районе Осиново приехала строительная техника и полиция. Активисты вышли в прямой эфир, где начальник ОВД Зеленодольского района заявил: 

"Мне поступило письменное заявление от представителей дорожной организации. В нем сообщается, что группа граждан мешает дорожно-строительным работам. Оно зарегистрировано в официальном порядке, поэтому я вас предупреждаю, что ваше скопление граждан мешает строительным работам. Это образует состав административного нарушения. В соответствии с п.7 ст.13 закона "О полиции" я требую от вас покинуть это место, так как работа строительной техники угрожает вашей жизни и здоровью. Сейчас 9 часов, через час мы придем и будем все это убирать."

На место событий отправился корреспондент ProKazan.ru, который расскажет, что происходит в палаточном лагере. 

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комментарии

Русский обыватель
3
16 декабря 2019
09:50
Уже выезжаю! Вот мой шанс на бутылку сесть и получить бо-бо или хотя бы ата-та! Вечером напишу мальчики как все прошло.
Горожанин
4
16 декабря 2019
09:54
это мы даем вам час, чтобы убрались со своих постов, дармоеды! Засиделись там, людей вообще за скот держат!
Гражданин
3
16 декабря 2019
10:18
Активисты на самом деле молодцы, что отстаивают свои гражданские права. Просто в данном случае немного затянули они с представлением. Потому что судя по информации в сми, все документы на дорогу есть, все там в порядке.
Горожанин
2
16 декабря 2019
10:20
Главное, чтобы активисты сами на рожон не лезли, тогда все мирно будет.
Виктор
7
16 декабря 2019
10:22
Это не дело незаконно сидеть и мешать строительству. Митинги митингами, но надо в рамках закона действовать. Разрешение на строительство дороги как я понял есть, так что все правильно
Виктор
5
16 декабря 2019
10:24
Да уже большинство уехало на автобусе. Признали, что их действия незаконны. Все логично
горожанин
2
16 декабря 2019
10:30
так нет никакого разрешения на строительство, суды идут.
Нечто
6
16 декабря 2019
10:37
Да начинайте стройку в конце концов, лучше завод, чем свалки вокруг городов
Горожанин
2
16 декабря 2019
10:54
Местные власти вышли с участниками лагеря на диалог. Большинство людей поняли, что сейчас оставаться в лагере - равнозначно тому, что нарушать закон, и уехали. Как я поняла, никто там никого не скручивает. основная часть активистов мирно разъехалась.
Горожанин
0
16 декабря 2019
11:13
Приехал.Уехал.Результат.
Горожанин
0
16 декабря 2019
11:18
Ожидаемо, странно что так долго ждали этого решения

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