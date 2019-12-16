«Даю вам час»: полиция потребовала свернуть лагерь протестующих под Казанью

Сегодня, 16 декабря, в палаточный лагерь протестующих против строительства МСЗ в районе Осиново приехала строительная техника и полиция. Активисты вышли в прямой эфир, где начальник ОВД Зеленодольского района заявил:

"Мне поступило письменное заявление от представителей дорожной организации. В нем сообщается, что группа граждан мешает дорожно-строительным работам. Оно зарегистрировано в официальном порядке, поэтому я вас предупреждаю, что ваше скопление граждан мешает строительным работам. Это образует состав административного нарушения. В соответствии с п.7 ст.13 закона "О полиции" я требую от вас покинуть это место, так как работа строительной техники угрожает вашей жизни и здоровью. Сейчас 9 часов, через час мы придем и будем все это убирать."

На место событий отправился корреспондент ProKazan.ru, который расскажет, что происходит в палаточном лагере.