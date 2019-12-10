Сегодня Ситимобил обнародовал результаты опроса среди пассажиров такси.

Казань попала в тройку самых разговорчивых городов.

37% респондентов ответили, что охотно вступают в диалог с водителем во время поездки. Первое место среди самых разговорчивых пассажиров такси досталось пассажирам Краснодара и Новосибирска. А вот в Санкт-Петербурге, напротив, жители предпочитают проводить поездки в тишине.

Самыми популярными темами для разговоров в такси оказались: ситуация на дорогах, истории водителей, последние новости, погода и работа. Как показал опрос, о личных проблемах, семье, религии и политике люди говорят неохотно.

Корреспондент ProKazan.ru пообщался с казанскими водителями такси и пассажирами и узнал, что некоторые таксисты не прочь поговорить и о религии, и о политике.

5 историй от водителей такси

И она такая говорит: «Ну, давай ко мне».

Девушка-таксит из Казани рассказала историю о самом странном пассажире за все время работы водителем:

"Я раньше работала в такси. Один раз наркоманка обдолбанная попалась, ездила "закладку" оставлять. А так, в основном, все адекваты. Я только днём работала, в самое невыгодное время, так как по ночам страшно".

Мужчина поделился пикантной историей, приключившейся с ним в первые годы работы таксистом:

"Один случай запомнился лучше всего. Забрать надо было подвыпившую женщину лет 50. Вроде, не сильно пьяная была. Села на переднее сиденье, пристегнулась. Пока ехали, рассказывала мне про свою жизнь. Доехали, значит. И она такая говорит: «Ну, давай ко мне». А мне лет 20 тогда было, я ей говорю: «В смысле? Зачем?» А она: «Ну понравился ты мне. Пошли. Угощу чаем». И хихикает. Я отказался, она начала орать матом, кинула деньги и ушла".

"Больше всего меня бесит, когда садятся в машину с детьми, начинают вести себя, как дома. Ноги не отряхивают. Дверями хлопают, в сиденья передние ногами пинают, кричат что-то, ругаются", - пожаловался один из казанских таксистов.

Другой водитель такси указал на неприятную тенденцию, появившуюся в последние годы в Казани:

"Мне не нравится, что в последнее время на такси катаются все, кому не лень. Садятся по 5 студентов, скидываются все, еле на оплату им хватает. В автобусе ехать не хотят, хотят с комфортом за копейки".

Молодой таксист открыл секрет, почему он не может припомнить ни одной странной истории за годы работы:

"Я просто стараюсь не сажать неадекватов. Поэтому у меня и нет интересных историй. Когда вижу, что клиент не соображает ничего, пьяный, я таких не сажаю к себе в салон".

5 историй от пассажиров такси

«Была бы ты без ребенка, мы бы с тобой повеселились».

Алиса из Казани вспомнила неловкую ситуацию, в которую она попала, направляясь на местный фестиваль:

"Пару лет назад мне нужно было ехать на Зиланткон. Естественно, я вызвала такси. Решила прям в парике, при параде поехать. Пожилой таксист у меня спрашивал, куда я такая красивая собралась, потом начали говорить о политике. Точнее, он говорил, а я слушала и поддакивала. Когда надо было выходить, я растерялась, забыла отстегнуться и начала дергаться в кресле вперед-назад. Ремень не отпускал. Таксит, наверное, после этого долго ржал".

Другая жительница Казани рассказала, как однажды ей встретился очень интересный водитель такси, с которым они обсудили немало проблем:

"В такси мне нравится просто слушать радио и смотреть в окно. Но иногда разговор завязывается сам собой. Однажды мы с таксистом разговорились о школьных домашних заданиях. Моему племяннику очень много задают в третьем классе, я решила поинтересоваться, может, не во всех школах так. Он сказал, что его детям тоже много задают на дом. А потом как-то перешли к теме бизнеса. Оказалось, у его родственников свои пекарни. Поговорили о рисках и конкуренции. Сама хочу открыть свое дело".

Молодая мать поведала страшную историю, которая при иных обстоятельствах могла бы окончиться плачевно:

"Если честно, даже вспоминать сейчас неприятно. Мы заказывали такси из Казани до чувашского санатория. Приехал странный тип со сломанной ширинкой. И машина была такая грязная, без отличительных знаков такси. Но что делать? Сели с ребенком в эту машину, поехали. А дорога-то вся лесами, полями. И вот на лесной дороге он мне предложил свернуть в кафе какое-то. Какое кафе в лесу? Я сказала, что мы очень торопимся. Всю дорогу на меня смотрел мерзко, похотливо. Потом сказал: «Была бы ты без ребенка, мы бы с тобой повеселились». Я дословно не помню, что-то в этом роде".

Екатерина из Казани поделилась забавным случаем:

"Я как-то ехала в такси, говорили о том, что я переехала из-за Урала. Водитель спросил: "А у вас там за Уралом лето бывает? Вы купаетесь вообще?" Для мужчины что Курган, что Ямал, одно и то же!"

Казанская пенсионерка пыталась обратить таксиста в свою веру:

"Я всегда с удовольствием разговариваю с таксистами. Недавно попался очень веселый таксист. Мы с ним как-то разговорились о религии. И тут он меня поразил. Сказал, что в рай не хочет попасть, что ему нравится пить, курить и балагурить, что такое святое место ему не подходит, скучно там".

