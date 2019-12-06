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Фото ProKazan.ru

Обсерваторию имени Энгельгардта под Казанью внесут в список объектов ЮНЕСКО

Cегодня, 12:43 37 1 Автор: prokazan.ru
В течение 5 лет ее признают объектом культурного наследия

Со 2 по 7 декабря в Казани проходит Международный форум "Астрономия и мировое наследие". Одной из задач форума является формирование научной базы для подачи заявки в ЮНЕСКО по включению в список объектов культурного наследия обсерватории им. В. П. Энгельгардта.

Астрономическая Обсерватория имени В. П. Энгельгардта, основанная Д.И. Дубяго в 1899 году, расположена в 20 км. от Казани. Обсерватория знаменита уникальными телескопами, находящимися в рабочем состоянии, и прочей астрономической аппаратурой конца XIX - начала XX веков. Ежегодно место посещают несколько десятков тысяч туристов.

Какие преимущества дает статус объекта всемирного наследия?

Особый  статус дает дополнительные гарантии сохранности объекта;

Повышает престиж объекта;

Увеличивает популярность среди туристов;

Обеспечивает приток финансовых средств для поддержки объекта из Фонда всемирного наследия.

Статус объекта всемирного наследия защитит территорию обсерватории от строительства по соседству скоростной магистрали Москва-Казань, которая помешает работе высокоточного астрономического оборудования; привлечет новые потоки туристов и позволит сохранить исторические здания и оборудование в их первозданном виде.

На встрече с казанскими журналистами доктор физико-математических наук, директор обсерватории им. В.П. Энгельгардта Юрий Нефедьев сообщил, что от президента комиссии Всемирного наследия и астрономии Международного астрономического союза Бабетты Эммы Гудрун Вольфшмидт поступило предложение объединиться в транснациональную группу обсерваторий и совместно подать заявку в ЮНЕСКО. Коллективное обращение должно увеличить шансы на включение объектов в список культурного наследия. Директор обсерватории надеется, что татарстанская, аргентинская и немецкая обсерватории получат заветный статус объекта всемирного наследия в ближайшие 5 лет.

Минимальная продолжительность рассмотрения заявки в ЮНЕСКО занимает полтора - два года.

Нефедьев рассказал, что процесс получения особого статуса занимает много времени:

"Процесс небыстрый. Если кто-то думает, что это происходит мгновенно, то это совсем не так. Один объект включали 25 лет. Я думаю, что с нашими объектами такого не произойдет. Потому что ситуация такая: работу здесь начали еще в 2005 году. Можно было бы в 2009 ее закончить. Но произошли некоторые изменения, всё затормозилось. Минтимер Шарипович Шаймиев, КФУ, приезд генерального секретаря Боковой Ирины в 2017 году - все это сдвинуло ситуацию с мертвой точки. Процесс интенсивный. Собираются огромные материалы по объектам. Создается минимум 7 томов сведений о том, что за объекты, почему их надо включать. Буферные зоны обозначены вокруг этих объектов, но пока не узаконены".

Ученые из Болгарской академии наук, посетив татарстанскую обсерваторию, заявили, что она несомненно достойна получения статуса культурного объекта ЮНЕСКО:

"Для гостей Казани, России обсерватория будет хорошей достопримечательностью".

Доцент кафедры биологии из университета Каид-и Азама в Пакистане поделился положительными впечатлениями от экскурсии по обсерватории и рассказал о различиях между татарстанской и пакистанскими обсерваториями:

"Я получил очень много информации о казанской обсерватории от работника, который провел экскурсию. Это потрясающе. Различие между российскими и пакистанскими обсерваториями колоссально. На Северо-Востоке, откуда я родом, есть университеты и обсерватории, которые занимаются астрономической деятельностью. При этом казанская обсерватория открыла для меня много нового. У нас есть специальные астрономические обсерватории, но они являются космическими и военными. Поэтому не каждый человек имеет доступ к ним. А казанская обсерватория открыта для посетителей".

Напомним, что Казанский кремль, Великий Болгар и Успенский собор на острове-граде Свияжск уже включены в список Всемирного наследия.

Казанский кремль - комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников XII—XX столетий, сердце Казани. Согласно данным директора Комитета по развитию туризма Казани Д.А.Санниковой, за 2018 год «Казанский Кремль» за год посетило 2 млн. 928 тыс. 900 туристов и экскурсантов.

Великий Болгар — один из крупнейших городов государства Волжская Булгария, возникший в IX-X веках нашей эры. Болгарский государственный историко-архитектурный музей-заповедник за год посетило более 520 тыс. туристов.

Успенский собор на острове-граде Свияжск был основан в середине XVI века. Храм выполнен в псковско-новгородском стиле. Предполагаемые архитекторы — Иван Ширяй и Постник Яковлев. Остров-град Свияжск в 2018 году посетило 510 тыс. туристов.

Фотоальбом:

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комментарии

Горожанин
0
06 декабря 2019
13:08
Отлично.Она мне нравилась ещё в старом виде,лет 40 назад.

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Безработные россияне смогут выйти на пенсию на 2 года раньше
15:05, 21.10.2019
Владимир Соловьев попал в Книгу рекордов Гиннесса
13:34, 21.10.2019
Россияне выбрали лучшего кандидата в президенты страны среди киногероев
08:25, 21.10.2019
В России запретят пластиковые пакеты
11:07, 20.10.2019
Золотодобытчики могли стать причиной прорыва дамбы в Красноярском крае
07:04, 19.10.2019
Соцсети: в Хабаровске бизнесмен купил общежитие вместе с людьми
16:46, 18.10.2019
Убили в банке: посетитель пытался остановить грабителя
13:48, 18.10.2019
В России едят слишком много яиц
13:18, 18.10.2019
Одноклассники жестоко избили девочку из-за «домашки»
16:31, 17.10.2019
В России появятся новые камеры фиксации скорости автомобилей