Раз не хочешь по-хорошему: 3200 водителей РТ лишили прав за долги по алиментам

С начала этого года более 3200 водителей Татарстана лишили прав за долги по алиментам, сообщили в пресс-службе Управления федеральной службы судебных приставов.

25 тысяч неплательщиков ограничили в выезде за пределы страны. Всего с начала года приставы взыскали 267 млн рублей долгов по алиментам. За 11 месяцев 2019 года свыше 2600 должников оштрафовали, к уголовной ответственности привлекли более 900 человек.

«Помимо этого, в рамках 15 тысяч исполнительных производств судебные приставы обратили взыскание на доходы должников на сумму свыше 1 млрд 275 млн рублей», - говорится в сообщении ведомства.

В управлении назвали портрет среднестатистического должника в Татарстане – в основном, это мужчины в возрасте от 30 до 41 лет. Женщин, которые не выплачивают алименты своим детям, в республике 2,5 тысячи.