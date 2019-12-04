«Погасла яркая звезда». Ушла из жизни народная артистка РТ Исламия Махмутова

Накануне, 3 декабря, на 76-м году жизни скончалась заслуженная артистка РСФСР, народная артистка Татарстана Исламия Махмутова. 1 декабря ей исполнилось 75 лет.

Исламия Махмутова в 19 лет приехала в Казань из деревни Верхнее Алькеево Алькеевского района и без профессионального образования начала работать в Республиканском передвижном театре, ныне Татарском государственном театре драмы и комедии им. К. Тинчурина. Актриса отдала ему 55 лет жизни, играла разноплановые роли, два года исполняла обязанности художественного руководителя театра, поставила несколько спектаклей в качестве режиссера, написала несколько пьес, прославилась как исполнительница татарских песен.

«Яркая звезда татарского театрального искусства И.Махмутова с первых дней своего творчества показала себя, как талантливая ведущая артистка, которая под силу роли любой сложности, разного плана. Деятельность Исламии Идиятулловны Махмутовой оставила глубокий и значительный след в культурной жизни Республики, Память о ней надолго сохранится в наших сердцах», - говорится в сообщении Татарского государственного театра драмы и комедии им. К.Тинчурина.

Прощание с Исламией Махмутовой пройдет сегодня, 4 декабря, в 10 часов утра в здании театра. Похоронят артистку на мусульманском кладбище «Аль-Марджани», в поселке Самосырово.

Выражаем соболезнования родным и близким.