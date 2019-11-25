ТНТ предложил казанцам крутить педали за подарки

24 ноября в ТРК «Тандем» прошла спортивная акция от телеканала ТНТ и сериала «САШАТАНЯ» под названием «Накрути на подарок».

Посетителям торгово-развлекательного центра было предложено одному или вместе со второй половинкой поучаствовать в акции в честь старта нового сезона сериала «САЩАТАНЯ» на ТНТ. Подарки получали люди, которые смогли преодолеть не менее 500 метров. На каждый заезд было отведено по три минуты. В зависимости от накрученных километров участники получали либо значок, либо брендированную сумку, либо парные кружки с именами участников.

Проехать километр на велотренажере может каждый, поэтому ТНТ немного усложнил правила. Например, казанцам во время заезда пришлось делать комплименты своим любимым или перечислять их недостатки, рассказывать о кулинарных предпочтениях своих половинок: а это было сделать не так уж и просто, учитывая, что необходимо было держать темп и следить за дыханием! А чтобы получить хороший подарок, крутить педали нужно было быстро! Всего в акции поучаствовали более 70 казанцев, которые унесли домой не только классные призы для себя и своих половинок, но и получили заряд положительных эмоций.

А уже сегодня, 25 ноября на ТНТ выйдет премьера нового сезона ситкома «САШАТАНЯ».

В новых эпизодах сериала семья Сергеевых снова будет вместе! Сильвестр Андреевич выходит на свободу, но остается без копейки. А все потому, что неопытный сын Саша бездарно распорядился отцовским капиталом и вложил его в очередную криптовалюту. Но ничего, у Сильвестра Сергеева уже есть готовый план возвращения в большой бизнес!

Смотри новый сезон «САШАТАНЯ» с понедельника по четверг в 20:00 на ТНТ!