Самыми редкими именами детей в Казани на этой неделе стали Алена и Сююмбикя

За прошедшую неделю в казанских отделах ЗАГС зарегистрировано рождение 407 детей: это 215 мальчиков и 192 девочки.

Самые редкие имена, которыми родители назвали своих малышей, стали Раида, Алена, Мирослава, Арон, Демьян, Герда, Камиль, Сююмбикя, Адам, Сулейман. Самыми популярными среди детских имен были Ранель, Ясмина, Алина, Александр, Тимур, Анастасия, Софья, Матвей, Амир.

Самым юным родителям недели исполнилось по 18 лет. Возраст самой зрелой мамы – 48 лет, самого зрелого отца – 49 лет. Минимальный вес ребенка при рождении составил 1280 граммов, а максимальный – 4450 граммов.