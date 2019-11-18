В Казани задержали мужчину, который устроил стрельбу на Тэцевской

В Казани задержан "стрелок с Тэцевской". Личность мужчины установлена, сообщили корреспонденту Prokazan.ru в УМВД города.

Известно, что задержанному 36 лет, он является жителем Казани. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство", он находится под подпиской о невыезде; пострадавшему предстоит пройти судебно-медицинскую экспертизу.

Напомним, что стычка двух водителей произошла 14 ноября на перекрестке Тэцевской и Челюскина, об инциденте сообщили казанцы в соцсетях. Что не поделили между собой водители двух иномарок Skoda Octavia и Chevrolet Lacetti неизвестно, однако, когда машины поравнялись на дороге, водитель Skoda выстрелил из травматического оружия в голову мужчине за рулем Chevrolet, после чего скрылся.