В Казани водителю выстрелили в голову прямо на дороге

Сегодня утром в Казани на пересечении улиц Тэцевская и Челюскина произошла стычка двух водителей, сообщают очевидцы. Что не поделили между собой водители двух иномарок Skoda Octavia и Chevrolet Lacetti неизвестно.

Когда автомобили сравнялись на дороге, водитель Skoda выстрелил в голову водителю Chevrolet и уехал. Видео с места событий появилось в социальных сетях.

Очевидцы сообщали, что раненный водитель в тяжелом состоянии госпитализирован. В правоохранительных органах эту информацию опровергли.

«Водителю оказана медицинская помощь, он не госпитализирован. Выстрел был произведен из травматического оружия. В настоящий момент проводятся мероприятия, направленные на задержание стрелявшего», - сообщили порталу ProKazan.ru в УВД Казани.

Напомним, в конце октября полиция задержала участников перестрелки в Кировском районе Казани. Тогда в конфликте участвовало 20 человек на восьми автомобилях. В какой-то момент один из участников достал травматическое оружие и несколько раз выстрелил, после чего все скрылись в неизвестном направлении. 30-летний житель Казани получил ранение.