«Лемуры в стрессе»: в новый казанский зоопарк переехали лемуры и мартышки Бразза

В Казани продолжается заселение зоопарка "Река Замбези". Как сообщают в мэрии города, в новый вольеры переехали лемуры, черепахи и мартышки Бразза.

Шесть пантеровых черепах поселили вместе с даманами - с этими животными, а также сурикатами черепахи прекрасно уживаются в дикой природе, рассказали в зоопарке. Для лемуров подготовили вольер, который значительно просторнее старого, он оборудован лианами и канатами, внутри поддерживают температуру в +27 градусов.

"Пока лемуры немного в стрессовом состоянии, это нормально. В течение месяца все переселенные животные будут находиться на карантине. За это время они полностью освоятся, привыкнут к новым вольерам. Так как эти вольеры в несколько раз больше старых, мы ожидаем, что здесь они начнут размножаться" – пояснил директор Казанского зооботсада Фанис Нурмухаметов.

Мартышки Бразза, которые являются довольно агрессивными, пока живут в "пересельнике" - небольшом вольере, связанном с основным. Когда животные привыкнут, их выпустят осваивать новый "дом".

Напомним, что в новой части зоопарка уже живут крокодилы и бегемот Захария, сервалы, белоголовые сипы и семь египетских цапель.