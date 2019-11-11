«Пожалуйста, ничего не трогайте»: казанцы высказались о благоустройстве реки

В минувшую пятницу в центре современной культуры “Смена” состоялась первая встреча цикла “Диалоги о реке”. Цикл посвящен обсуждениям стратегии развития Казанки от Голубых озер до Волги. На встрече приглашенные эксперты и жители города обсудили первые предложения по благоустройству реки.

На первом собрании выступили: партнер архитектурной студии Orchestra Эдуард Моро, председатель регионального отделения Русского географического общества в Республике Татарстан Дмитрий Шиллер, ведущий научный сотрудник Института языка, литературы и искусства им. Г. Ибрагимова АН РТ Азат Ахунов, казанские краеведы, историки и писатели.

На встрече были озвучены различные варианты благоустройства акватории Казанки. Алексей Клочков ратовал за то, чтобы Казанка оставалась частью городской среды, напомнив о поселке нефтяников, блокирующем подходы к реке. Марк Шишкин призывал ответственных за благоустройство Казанки обратить внимание на сохранение зеленых массивов, доступов к реке с ее панорамными видами. Азат Ахунов предложил обыграть легенду о драконе Зиланте, сделав Зилантову гору местом для занятий йогой и отдыха. Дмитрий Шиллер выдвинул предложение возродить в Казани станции юннатов. Илья Евлампиев говорил о необходимости развития водных видов спорта в Казани. В зале также звучали предложения по созданию интерактивного музея воды, составлению карты топонимов прибрежных объектов, организации причалов с яхтами и лодками, которыми могли бы любоваться жители города и туристы. Присутствующие поддержали идею создания праздника — Дня реки Казанки.

Нашлись и противники благоустройства. Активисты требовали воспрепятствовать застройке берега по улице Гаврилова:

«В Казани не остается зеленых мест. Последнее место — это улица Гаврилова. Мы его защищаем, как можем. Здесь можно пройти полтора километра к Казанке лесом. Здесь хотят построить восемнадцатиэтажные дома. А нам оставят парк сто на сто метров».

Надежда Ассанова, эколог К(П)ФУ рассказала, что многие интересные мероприятия проводятся в лесопарке на Гаврилова уже сейчас, и их хотелось бы развивать дальше. Женщина поведала о проводящихся в зеленой зоне на Казанке экологических экскурсиях для горожан, бердвочинге — наблюдении за птицами, фотоохоте, запуске воздушных змеев.

На сайте kazanka.tatar жители выдвинули огромное количество предложений по благоустройству реки. Казанцы мечтают о велосипедном маршруте из Ново-Савиновского района в зеленые зоны выше по Казанке и о благоустройстве пляжа на Пролетарской. Жители предлагают установить щиты, предотвращающие выпадение насыпных грузов, угля и песка в реку в районе СНТ Локомотив, хотят возобновления прогулочных теплоходных маршрутов, предлагают организовать водное такси для перемещений между Кремлевской набережной, ЗАГСом, Ривьерой, Парком Горького.

На карте сайта в районе СНТ Дружба местным жителем оставлен следующий комментарий:

«Пожалуйста, ничего здесь не трогайте. Все и так хорошо, не нужно никакого «благоустройства»

Корреспондент Prokazan узнал мнение жителей с улицы Гаврилова по поводу благоустройства реки Казанки. Оказалось, что многие ничего не слышали о проекте «Стратегия развития Казанки от Голубых озер до Волги». Некоторые жители отвечали: «Нам все равно! Пусть делают, что хотят!» Пожилая женщина, выгуливающая собаку, отозвалась о грядущих переменах на Гаврилова отрицательно, кинув краткое:

«Конечно, против!»

Общая концепция развития реки будет разработана к концу 2019 года. В развитии концепции может поучаствовать любой житель Казани, предложив свои идеи на сайте kazanka.tatar или посетив публичные обсуждения в центре современной культуры “Смена”.