«Не говорю прощай»: прима-балерина театра им. Джалиля покидает Казань

Ведущая балерина театра оперы и балеты им. Джалиля, заслуженная артистка Татарстана Кристина Андреева покидает Казань. Об этом девушка рассказала в своем аккаунте в Instagram.

«Сообщаю эту новость в первую очередь с огромной благодарностью к вам, мои дорогие зрители! За почти 10 лет моей работы в Казани было много премьер, интересных проектов, конкурсов, концертов, спектаклей, наград. Именно здесь я получила свое творческое и профессиональное становление балерины», - пишет Андреева.

Балерина поблагодарила педагогов, партнеров и коллег, с которыми ей довелось работать за эти годы. Она также выразила благодарность руководству театра за поддержку и помощь в профессиональном росте.

Кристина Андреева работала в Татарстане с 2010 года после окончания Красноярского хореографического колледжа. О новом месте работы балерина не сообщила, лишь сказав, что она «не говорит прощай, а говорит до свидания».

«Спасибо моим зрителям! Танцевать для вас - всегда радость!!! Спасибо за ваши улыбки, нескончаемые аплодисменты, за аншлаги и крики «браво», за цветы и добрую энергетику, которую вы излучали на спектаклях!»

Кристина Андреева награждена Государственной премией РТ им. Г. Тукая, дважды получала республиканскую театральную премию «Тантана».