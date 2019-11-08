Минкульт РТ объявил конкурс на разработку эскиза памятника Фатиху Кариму

О старте творческого конкурса на лучший эскиз памятника татарскому советскому поэту объявили в Министерстве культуры республики. Участниками могут стать скульпторы, художники, дизайнеры, архитекторы, являющиеся членами соответствующих творческих союзов. Прием заявок продлится до 5 февраля 2020 года.

Напомним, что в 2016 году были озвучены планы разместить памятник Фатиху Кариму около здания "Татмедиа". На данный момент памятник поэту есть в Багратионовске Калининградской области, где в 1945 году Фатих Карим погиб, выполняя боевое задание. Также бюст поэту установлен в его родном селе Аитово в Башкортостане.