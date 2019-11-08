Я не собиралась петь “Чистые пруды”: певица из Казани раскрыла секреты “Голоса”

На минувшей неделе в пятом выпуске популярного развлекательного шоу “Голос” выступила наша землячка Айгуль Валиулина. В 2014 году на "слепых" прослушиваниях в “Голос.Дети” она исполнила песню “Нарисовать мечту” и очаровала судей своими техничными мелизмами. Однако со “взрослым голосом” девушке в этом году не повезло. Выбранная песня оказалась неудачной, ее раскритиковали судьи. “Чистые пруды” Игоря Талькова не смогли растрогать искушенных членов жюри. Корреспондент Prokazan выяснил, кто выбрал для конкурсантки неподходящий репертуар.

Айгуль рассказала, что, выступая на сцене Первого канала, волнения практически не ощущала, так как это все ей было уже знакомо:

“Участие в первом сезоне “Голос.Дети” мне очень сильно помогло. Волнения практически не было. Сцена родная, кресла родные, только надписи другие”.

Айгуль на проекте

В этом году молодая певица оказалась на шоу почти случайно. Она пришла на кастинг, чтобы поддержать свою знакомую. Однако редакторы программы узнали Айгуль и предложили ей попробовать свои силы. Девушка согласилась не сразу:

“Я достаточно долго обдумывала это решение, потому что понимала, что пока ещё не готова к участию во “взрослом голосе”. В этом конкурсе принимают участие уже готовые артисты и профессионалы”.

"Я принесла им 5-6 песен, среди этих песен “Чистых прудов” не было"

Айгуль поведала, как выбираются песни для выступления на шоу:

“Думаю, все уже знают, что песни на “слепые прослушивания” выбирают музыкальные редакторы Первого канала. Я принесла им 5-6 песен, среди этих песен “Чистых прудов” не было. Редакторам хотелось слышать на передаче больше русских песен. Я тоже за то, чтобы на государственных каналах звучала русская музыка, а не европейская. Редакторы сошлись на “Чистых прудах”, и я согласилась. Мне нравится эта песня, мои родители еще в детстве познакомили меня с творчеством Игоря Талькова. Я понимала, что будет сложно передать ту атмосферу и ту трепетность песни, которая была у Талькова, но все-таки попробовала спеть ее так, как чувствую я. Хотела показать, что наше поколение знает и помнит таких великих музыкантов. И сейчас, читая комментарии в социальных сетях, понимаю, что я не одна такая, и это невероятно круто!”

Девушка добавила, что, если бы судьи к ней все-таки повернулись, она бы пошла в команду к Константину Меладзе или Валерию Сюткину. Певица считает их интеллигентными, грамотными музыкантами.

Айгуль планирует окончить Казанское театральное училище и полностью посвятить себя творчеству. Сейчас она готовится принять участие в Республиканском конкурсе “Созвездие-Йолдызлык”. Айгуль настроена оптимистично:

“ Все ещё впереди!”

