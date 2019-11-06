Жителей РТ предупреждают об ухудшении дорожных условий

Синоптики Татарстана обещают резкое ухудшение погоды: завтра, по прогнозам, температура воздуха может опуститься до -1 градуса в Казани и -2 в районах республики.

Также ожидается сильный северо-восточный ветер, его порывы могут достигать 20 метров в секунду. Ночью и днем 8 ноября на отдельных участках дорог ожидается образование гололедицы.

В ГИБДД РТ напоминают: водителям и пешеходам в таких условиях необходимо соблюдать максимальную осторожность. Автомобилисты должны выбирать безопасную для сложных дорожно-метеорологических условий скорость, воздерживаться от опасных маневров, в особенности, связанных с выездом на встречку. Пешеходам рекомендуют переходить дорогу только по пешеходному переходу, желательно использовать его надземный или подземный варианты, а выходя на проезжую часть, обязательно убедиться в собственной безопасности.