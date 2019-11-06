«Белку поймал»: в Казани неадекватный мужчина ворвался в школу

Накануне вечером сигнал тревоги поступил из казанской школы № 69. По данным пресс-службы Росгвардии РТ, прибывшие на место сотрудники оперативно задержали молодого человека, который пробрался в здание.

Как рассказали Prokazan.ru очевидцы происшествия, мужчина был в неадекватном состоянии.

"Вопил, орал. Бил стекла, ломал двери. Приехал наряд. В итоге вызвали бригаду санитаров. Предварительно - белка. Эксперты бегали до 9- ти вечера."

Нарушителем порядка оказался безработный 30-летний местный житель. В сопровождении сотрудников правоохранительных органов и медицинских работников гражданин отправился в больницу.

