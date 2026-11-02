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Владелец самого дорогого авто в Нижнекамске заплатит 281 тыс. рублей налога

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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В Нижнекамске владельцу дорогостоящего автомобиля начислили транспортный налог в размере 281 тысячи рублей. Эта сумма стала самой высокой среди местных автовладельцев. Данные представил начальник Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 11 по Татарстану Алексей Абакумов, сообщает НТР 24.

О результатах налоговых начислений представитель ведомства рассказал 2 ноября на еженедельном совещании руководителей в администрации Нижнекамска.

По словам Абакумова, общая сумма транспортного налога, начисленного жителям города и Нижнекамского района за 2025 год, достигла 362,5 миллиона рублей.

По сравнению с предыдущим годом показатель увеличился на 4,9%.

Сколько дорогостоящих автомобилей зарегистрировано в Нижнекамске

Согласно представленным сведениям, в городе зарегистрировано 24 автомобиля, относящихся к категории дорогостоящих.

Совокупный размер транспортного налога, начисленного владельцам этих машин за 2025 год, составил 3,4 миллиона рублей.

При этом максимальная сумма индивидуального начисления достигла 281 тысячи рублей.

Таким образом, один автовладелец должен заплатить почти 8,3% от общей суммы налога, рассчитанного для всех 24 дорогостоящих автомобилей.

Марку, модель и характеристики машины, владельцу которой предъявлено самое крупное начисление, в опубликованном сообщении не уточнили.

Как изменились налоговые начисления

Общая сумма транспортного налога для Нижнекамска и прилегающего района превысила показатель предыдущего года.

Рост составил 4,9%, а совокупные начисления достигли 362,5 миллиона рублей.

Отдельно налоговая служба выделила владельцев дорогостоящих автомобилей. На 24 такие машины пришлось 3,4 миллиона рублей начислений.

При этом 281 тысяча рублей стала максимальным индивидуальным платежом в рассматриваемой категории.

Представленные суммы относятся к транспортному налогу за 2025 год, который владельцы автомобилей должны уплатить в 2026 году.

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