«Ак Барс» объявил нового капитана

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сменил капитана. Теперь повязку носит защитник Альберт Яруллин, который стал самым результативным игроком обороны команды в текущем сезоне.

Яруллин сменил Алексея Марченко, который был капитаном с 2023 года. Марченко пропустил предыдущий матч и впервые в сезоне не попал в заявку команды. Ранее он сам стал капитаном после Дмитрия Яшкина.

В 21 матче Яруллин набрал 10 очков — два гола и восемь результативных передач. После 22 игр у «Ак Барса» 24 очка.