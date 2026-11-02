Новости Казани

«Ак Барс» объявил нового капитана

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
«Ак Барс» сменил капитана: новым стал защитник ...

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Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» сменил капитана. Теперь повязку носит защитник Альберт Яруллин, который стал самым результативным игроком обороны команды в текущем сезоне.

Яруллин сменил Алексея Марченко, который был капитаном с 2023 года. Марченко пропустил предыдущий матч и впервые в сезоне не попал в заявку команды. Ранее он сам стал капитаном после Дмитрия Яшкина.

В 21 матче Яруллин набрал 10 очков — два гола и восемь результативных передач. После 22 игр у «Ак Барса» 24 очка.

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