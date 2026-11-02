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Евгения Медведева сообщила о непростом периоде в браке

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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Российская фигуристка Евгения Медведева поделилась подробностями семейной жизни с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым. Спортсменка призналась, что после свадьбы столкнулась с неожиданными трудностями: из-за постоянной занятости супругам почти не удается проводить время вдвоем. Об этом она рассказала в интервью изданию «Клео».

По словам Медведевой, главной сложностью стали напряженные рабочие расписания. Фигуристка и ее избранник регулярно участвуют в различных проектах, посещают репетиции и съемки. При этом свободные дни у них далеко не всегда совпадают, поэтому найти возможность для совместного отдыха оказывается непросто.

Первое время Евгения пыталась равномерно распределять свое внимание между профессиональными обязанностями и отношениями. Однако вскоре поняла, что такой способ организации времени не приносит желаемого результата. В итоге спортсменка пересмотрела привычный распорядок и решила выделять для работы и личной жизни отдельные продолжительные периоды.

Теперь осенние месяцы Медведева преимущественно посвящает карьере, поскольку именно в это время начинается множество новых проектов и проходят премьеры. Летом же фигуристка старается сократить количество рабочих обязательств, чтобы чаще находиться рядом с супругом, отправляться с ним в поездки или просто отдыхать дома.

При этом Ильдар Гайнутдинов также постоянно занят профессиональной деятельностью. Как объяснила Евгения, иногда мужу приходится за один вечер участвовать сразу в нескольких мероприятиях. Ее собственное расписание не менее напряженное: рабочие дни могут заканчиваться поздно ночью, а уже следующим утром необходимо снова отправляться по делам.

«Приехал, порепетировал днем, уехал, потом вернулся, переоделся и опять улетел. А у меня в 11 вечера только эфир закончился, и вот сегодня в 8:30 я уже из дома выскочила. Поэтому вот так. Работаем, практически не видимся», — рассказала фигуристка.

Несмотря на плотный график, Медведева рассчитывает, что в ближайшие месяцы ситуация изменится. Спортсменка планирует завершить выступления в ледовых представлениях и январских праздничных постановках, после чего у нее должно появиться больше возможностей уделять внимание мужу, домашним делам и совместному отдыху.

Ранее поклонники фигуристки неоднозначно воспринимали ее стремление уделять больше времени семье. Однако после свадьбы Евгении и Ильдара летом 2026 года отношение части поклонников к ее личной жизни изменилось.

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