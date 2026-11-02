У девятимесячного мальчика нашли кишечную инфекцию после еды из «ВкусВилла»

У девятимесячного ребенка диагностировали опасную кишечную инфекцию после того, как его накормили курицей, приобретенной в магазине «ВкусВилл». Мальчику потребовалась медицинская помощь из-за серьезных проблем с пищеварением. Об этом сообщает Baza.

Мать малыша рассказала журналистам, что решила впервые ввести мясо в рацион сына. Для прикорма женщина использовала куриные бедра, купленные в торговой сети. Уже на следующие сутки состояние ребенка резко ухудшилось. У него появились болезненные спазмы в животе и выраженное расстройство пищеварения. По словам родительницы, неприятные симптомы возникали до 20 раз за день. Обеспокоенная семья обратилась за экстренной медицинской помощью.

В больнице ребенку провели обследование, по результатам которого врачи установили диагноз «кампилобактериоз». Это инфекционное заболевание кишечника вызывают бактерии, которые могут присутствовать в мясе домашней птицы, включая курицу.

Как утверждает женщина, медицинские работники передали экстренное уведомление о выявленном заболевании в Роспотребнадзор. После случившегося мать мальчика обратилась к представителям «ВкусВилла» с требованием компенсировать понесенные расходы.

Покупательница попросила вернуть 335 рублей, потраченных на куриное мясо, а также возместить 4290 рублей за медицинские исследования и лечение сына. Дополнительно она потребовала выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации причиненного вреда.

По сведениям издания, сотрудники службы поддержки магазина выразили готовность возместить стоимость больничных анализов. Однако для получения денег женщине предложили отказаться от любых дальнейших претензий к торговой сети. Вместо денежной компенсации морального вреда представители магазина предложили оформить для нее подарочный заказ.

Ранее сообщалось о выявлении кишечной палочки в ролле с крабовыми палочками и авокадо, продававшемся во «ВкусВилле». Продукт обнаружили в торговой точке на Полярной улице в Москве. Специалисты предположили, что причиной бактериального загрязнения могли стать нарушения санитарных требований во время изготовления продукции либо ее последующего хранения.

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