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Простой двигатель и автомат: в РФ прошел старт продаж японского кроссовера

Анна Сальникова Редактор новостной ленты
Анна Сальникова
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На российском автомобильном рынке появились предложения о продаже компактного японского кроссовера Suzuki Fronx. Машины поставляют в страну по схеме параллельного импорта, а минимальная заявленная стоимость составляет около 1,6 млн рублей. По цене автомобиль сопоставим с некоторыми версиями отечественной Lada Vesta, сообщает издание «За рулем» со ссылкой на «Российскую газету».

По данным автомобильных изданий, на одной из площадок размещено не менее десяти объявлений о продаже Suzuki Fronx.

Предложения появились сразу в нескольких регионах страны. Приобрести или заказать автомобиль предлагают продавцы из Владивостока, Благовещенска, Воронежа и Анапы.

При этом стоимость кроссовера заметно различается в зависимости от конкретного предложения.

Самые доступные экземпляры оцениваются приблизительно в 1,6 млн рублей. Наиболее дорогой из рассмотренных автомобилей выставлен в Хабаровске за 2,3 млн рублей.

Таким образом, разница между минимальной и максимальной ценой достигает 700 тысяч рублей.

Какой двигатель установлен на Suzuki Fronx

Представленные в публикации автомобили оснащаются бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 литра.

Мощность силового агрегата составляет 103 лошадиные силы.

В сочетании с мотором работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Крутящий момент передается на передние колеса.

Такая техническая конфигурация предлагается для кроссоверов, поступающих на российский рынок через независимых продавцов.

Что входит в оснащение автомобиля

Несмотря на сравнительно невысокую начальную стоимость, Suzuki Fronx получил широкий перечень оборудования.

В числе заявленных возможностей — система кругового обзора, помогающая водителю контролировать пространство вокруг машины во время парковки.

Также предусмотрен мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем.

В перечень оснащения входят бесключевой доступ и климат-контроль.

Дополнительно заявлены датчики дождя и освещенности, система контроля давления в шинах и светодиодные осветительные приборы.

Наличие конкретных функций следует уточнять для выбранного экземпляра, поскольку комплектации автомобилей могут отличаться.

Сколько стоит новый японский кроссовер

Начальная цена Suzuki Fronx в российских объявлениях находится на уровне 1,6 млн рублей.

По стоимости модель сопоставляют с Lada Vesta, которая также представлена в этом ценовом диапазоне.

Однако речь идет о предложениях независимых продавцов, а не об официальном прайс-листе производителя.

В зависимости от условий поставки, комплектации и региона стоимость автомобиля может отличаться.

Таким образом, Suzuki Fronx стал еще одной японской моделью, доступной российским покупателям через параллельный импорт. Среди его особенностей — бензиновый двигатель мощностью 103 лошадиные силы, автоматическая коробка передач и широкий набор оборудования.

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