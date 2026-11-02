Простой двигатель и автомат: в РФ прошел старт продаж японского кроссовера
На российском автомобильном рынке появились предложения о продаже компактного японского кроссовера Suzuki Fronx. Машины поставляют в страну по схеме параллельного импорта, а минимальная заявленная стоимость составляет около 1,6 млн рублей. По цене автомобиль сопоставим с некоторыми версиями отечественной Lada Vesta, сообщает издание «За рулем» со ссылкой на «Российскую газету».
По данным автомобильных изданий, на одной из площадок размещено не менее десяти объявлений о продаже Suzuki Fronx.
Предложения появились сразу в нескольких регионах страны. Приобрести или заказать автомобиль предлагают продавцы из Владивостока, Благовещенска, Воронежа и Анапы.
При этом стоимость кроссовера заметно различается в зависимости от конкретного предложения.
Самые доступные экземпляры оцениваются приблизительно в 1,6 млн рублей. Наиболее дорогой из рассмотренных автомобилей выставлен в Хабаровске за 2,3 млн рублей.
Таким образом, разница между минимальной и максимальной ценой достигает 700 тысяч рублей.
Какой двигатель установлен на Suzuki Fronx
Представленные в публикации автомобили оснащаются бензиновым двигателем рабочим объемом 1,5 литра.
Мощность силового агрегата составляет 103 лошадиные силы.
В сочетании с мотором работает четырехступенчатая автоматическая коробка передач. Крутящий момент передается на передние колеса.
Такая техническая конфигурация предлагается для кроссоверов, поступающих на российский рынок через независимых продавцов.
Что входит в оснащение автомобиля
Несмотря на сравнительно невысокую начальную стоимость, Suzuki Fronx получил широкий перечень оборудования.
В числе заявленных возможностей — система кругового обзора, помогающая водителю контролировать пространство вокруг машины во время парковки.
Также предусмотрен мультимедийный комплекс с большим сенсорным дисплеем.
В перечень оснащения входят бесключевой доступ и климат-контроль.
Дополнительно заявлены датчики дождя и освещенности, система контроля давления в шинах и светодиодные осветительные приборы.
Наличие конкретных функций следует уточнять для выбранного экземпляра, поскольку комплектации автомобилей могут отличаться.
Сколько стоит новый японский кроссовер
Начальная цена Suzuki Fronx в российских объявлениях находится на уровне 1,6 млн рублей.
По стоимости модель сопоставляют с Lada Vesta, которая также представлена в этом ценовом диапазоне.
Однако речь идет о предложениях независимых продавцов, а не об официальном прайс-листе производителя.
В зависимости от условий поставки, комплектации и региона стоимость автомобиля может отличаться.
Таким образом, Suzuki Fronx стал еще одной японской моделью, доступной российским покупателям через параллельный импорт. Среди его особенностей — бензиновый двигатель мощностью 103 лошадиные силы, автоматическая коробка передач и широкий набор оборудования.
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