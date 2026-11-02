Казань готовит около тысячи событий ко Дню народного единства

С октября по декабрь в столице Татарстана пройдет около тысячи мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства. Об этом на деловом понедельнике сообщила заместитель главы Казани Гузель Сагитова.

В сам праздник, 4 ноября, горожан ждут несколько ярких событий. Среди них — IV городской фестиваль «Душа народов» в санатории «Крутушка», выставка «Одна страна – одна семья» в ДК жилого массива Вознесенское и композиция «Музыка Единства» от студии творческого развития «Оперение».

Одним из центральных событий республиканского масштаба станет гала-концерт этнокультурного фестиваля «Наш дом – Татарстан», который пройдет 3 ноября в театре оперы и балета имени Мусы Джалиля. Об этом также рассказала Сагитова.

Студенческая молодежь Казани тоже примет активное участие в праздновании. Впервые 3 ноября на Казанской набережной состоится шествие студентов — около тысячи молодых людей в народных костюмах и с флагами пройдут по набережной, символизируя единство представителей разных народов и студентов из разных стран.

Не обойдется и без спортивной программы. В день праздника в манеже «Искандер» пройдет Кубок Казани по регби, в торговом центре «Корстон» — турнир по шахматам среди ветеранов, а в спорткомплексе «Дан» — соревнования по греко-римской борьбе.