ИИ на базе Claude выбрал лечение и провёл операцию на мозге мыши

Искусственный интеллект самостоятельно спланировал и выполнил операцию на мозге мыши. Об успешном эксперименте рассказала компания Exin Therapeutics. ИИ определил подходящий вектор генной терапии, рассчитал дозировку, выбрал область для введения препарата и с помощью роботизированных манипуляторов сделал инъекцию.

По словам генерального директора стартапа Габриэля Окана-Сантеро, отличие этого случая от работы других автономных хирургических систем заключается в том, что ИИ не просто выполнял команды специалиста. Агент самостоятельно разработал план лечения на основе данных о фенотипе мыши и списка возможных вариантов терапии.

В эксперименте задействовали модель Anthropic Sonnet. Ей открыли доступ к хирургической установке и таблице с 19 вариантами векторов для генной терапии. Для определения места вмешательства система использовала сведения из трёх научных статей.

После процедуры животное чувствует себя хорошо и активно передвигается в террариуме. Однако эксперимент проходил под наблюдением лицензированного ветеринара: он подтверждал каждое важное действие, а при необходимости мог остановить установку специальной кнопкой. Операцию по вскрытию черепа ИИ не поручили — её выполнил хирург-ветеринар.

Разработчики также установили ограничения, которые система не могла преодолеть. Более мощная модель Opus 5.5 отказалась от участия в биологическом эксперименте. Opus 5 ранее смогла подготовить план операции, но не справилась с его выполнением в реальном времени. Sonnet сообщила, что блокировка вывода при планировании вмешательства может привести к отключению доступа во время процедуры.

Успешный исход не снимает вопросов о безопасности использования ИИ в хирургии. Ошибки больших языковых моделей могут иметь серьёзные последствия, а ответственность за решения искусственного интеллекта во время рискованных операций остаётся предметом дискуссии. Кроме того, эксперимент вновь ставит вопрос об этических границах исследований на животных, сообщает "Самара Онлайн 24".