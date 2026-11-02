Не у нас

ИИ на базе Claude выбрал лечение и провёл операцию на мозге мыши

Служба новостей Автор статьи
Подписаться на Дзен.канал

Искусственный интеллект самостоятельно спланировал и выполнил операцию на мозге мыши. Об успешном эксперименте рассказала компания Exin Therapeutics. ИИ определил подходящий вектор генной терапии, рассчитал дозировку, выбрал область для введения препарата и с помощью роботизированных манипуляторов сделал инъекцию.

По словам генерального директора стартапа Габриэля Окана-Сантеро, отличие этого случая от работы других автономных хирургических систем заключается в том, что ИИ не просто выполнял команды специалиста. Агент самостоятельно разработал план лечения на основе данных о фенотипе мыши и списка возможных вариантов терапии.

В эксперименте задействовали модель Anthropic Sonnet. Ей открыли доступ к хирургической установке и таблице с 19 вариантами векторов для генной терапии. Для определения места вмешательства система использовала сведения из трёх научных статей.

После процедуры животное чувствует себя хорошо и активно передвигается в террариуме. Однако эксперимент проходил под наблюдением лицензированного ветеринара: он подтверждал каждое важное действие, а при необходимости мог остановить установку специальной кнопкой. Операцию по вскрытию черепа ИИ не поручили — её выполнил хирург-ветеринар.

Разработчики также установили ограничения, которые система не могла преодолеть. Более мощная модель Opus 5.5 отказалась от участия в биологическом эксперименте. Opus 5 ранее смогла подготовить план операции, но не справилась с его выполнением в реальном времени. Sonnet сообщила, что блокировка вывода при планировании вмешательства может привести к отключению доступа во время процедуры.

Успешный исход не снимает вопросов о безопасности использования ИИ в хирургии. Ошибки больших языковых моделей могут иметь серьёзные последствия, а ответственность за решения искусственного интеллекта во время рискованных операций остаётся предметом дискуссии. Кроме того, эксперимент вновь ставит вопрос об этических границах исследований на животных, сообщает "Самара Онлайн 24".

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Кулинария

13 часов назад

Кефир больше не оставляю киснуть в холодильнике: смешиваю с манкой и яблоками — пеку мягкий пирог без масла

Гид по Казани

37 минут назад

Где в Казани зубы лечат без страха и с гарантией

уничтожение клопов туманом москва

Кулинария

день назад

Обычную тыкву превращаю в шоколадный десерт: добавляю какао и яйца — получается влажный пирог без муки

Интересное в Казани

3 дня назад

От финансовой пирамиды в Челнах до 100 закрытых дел: как казанские юристы брались за дела, которые годами висели без результата

отзывы ремонт квартир в Казани

Новости Казани

2 часа назад

Телебашня в Казани украсится подсветкой в честь двух праздников

Кулинария

день назад

Вместо привычных оладий готовлю яблочные колечки: окунаю в тесто и жарю — внутри сочный фрукт, снаружи румяная корочка

Не у нас

час назад

В Европе заговорили о возврате к газу из России. Чем это грозит ЕС

Кулинария

день назад

Сухой творог больше не выбрасываю и не жарю из него сырники: добавляю сметану — получается нежный десерт

Кулинария

день назад

Домашнее печенье получается твёрдым уже на следующий день: какую ошибку допускают при замешивании теста
Лайфхаки
43 минуты назад

7 способов использовать крышки от сметаны дома с реальной пользой

Как использовать пластиковые крышки от сметаны ...

Польза

16 минут назад

ВТБ признан лидером по развитию клиентской базы по версии Frank RG

Новости Татарстана

час назад

В Альметьевске рабочий погиб при проверке автоцистерны

Кулинария

час назад

Вместо сырников готовлю творожные шарики в духовке: добавляю банан — получаются мягкими и сладкими без сахара

Не у нас

час назад

Евгения Медведева сообщила о непростом периоде в браке
«Ак Барс» объявил нового капитана
Новости Казани
час назад

«Ак Барс» объявил нового капитана

Не у нас

час назад

У девятимесячного мальчика нашли кишечную инфекцию после еды из «ВкусВилла»

Не у нас

час назад

Простой двигатель и автомат: в РФ прошел старт продаж японского кроссовера

Не у нас

2 часа назад

Дмитриевская суббота и Куликовская битва, что выявили историки
С 1 октября семейная ипотека по новым правилам:...
Интересное в Казани
6 дней назад

С 1 октября семейная ипотека по новым правилам: рассказываем, что изменилось для казанских семей