ИИ на базе Claude выбрал лечение и провёл операцию на мозге мыши
Искусственный интеллект самостоятельно спланировал и выполнил операцию на мозге мыши. Об успешном эксперименте рассказала компания Exin Therapeutics. ИИ определил подходящий вектор генной терапии, рассчитал дозировку, выбрал область для введения препарата и с помощью роботизированных манипуляторов сделал инъекцию.
По словам генерального директора стартапа Габриэля Окана-Сантеро, отличие этого случая от работы других автономных хирургических систем заключается в том, что ИИ не просто выполнял команды специалиста. Агент самостоятельно разработал план лечения на основе данных о фенотипе мыши и списка возможных вариантов терапии.
В эксперименте задействовали модель Anthropic Sonnet. Ей открыли доступ к хирургической установке и таблице с 19 вариантами векторов для генной терапии. Для определения места вмешательства система использовала сведения из трёх научных статей.
После процедуры животное чувствует себя хорошо и активно передвигается в террариуме. Однако эксперимент проходил под наблюдением лицензированного ветеринара: он подтверждал каждое важное действие, а при необходимости мог остановить установку специальной кнопкой. Операцию по вскрытию черепа ИИ не поручили — её выполнил хирург-ветеринар.
Разработчики также установили ограничения, которые система не могла преодолеть. Более мощная модель Opus 5.5 отказалась от участия в биологическом эксперименте. Opus 5 ранее смогла подготовить план операции, но не справилась с его выполнением в реальном времени. Sonnet сообщила, что блокировка вывода при планировании вмешательства может привести к отключению доступа во время процедуры.
Успешный исход не снимает вопросов о безопасности использования ИИ в хирургии. Ошибки больших языковых моделей могут иметь серьёзные последствия, а ответственность за решения искусственного интеллекта во время рискованных операций остаётся предметом дискуссии. Кроме того, эксперимент вновь ставит вопрос об этических границах исследований на животных, сообщает "Самара Онлайн 24".
Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец