В Альметьевске рабочий погиб при проверке автоцистерны

В Альметьевске при проверке автоцистерны «КамАЗ» погиб рабочий. Несчастный случай произошел на территории организации ООО «Абсолют». По предварительным данным, мужчина поджег жидкость в вакуумной цистерне, что привело к возгоранию газовых паров. От полученных травм он скончался на месте.

На место происшествия выехал исполняющий обязанности альметьевского городского прокурора Эдуард Имамов. Надзорное ведомство организовало проверку соблюдения законодательства об охране труда на предприятии. Об этом сообщили в прокуратуре.

По данным открытых источников, директором ООО «Абсолют» является Марсель Мингалеев. Основной вид деятельности компании — автомобильный грузовой транспорт.

Ранее сообщалось, что предпринимательницу из Казани оштрафовали за полученную работницей травму. Сотрудница осталась без кисти.