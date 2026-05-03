Верующим напомнили правила обращения со старыми иконами
В Пензе весной 2025 года на берегу Суры нашли сверток с иконами, что вызвало обсуждение в соцсетях о том, как правильно обращаться с ветхими святынями. Как сообщает «Главный Региональный», диакон Евгений Белохвостиков разъяснил этот вопрос.
Он отметил, что не стоит сразу воспринимать такой поступок как неуважение. По его словам, владелец мог просто не знать, как правильно поступить с поврежденными или пришедшими в негодность иконами.
Священнослужитель пояснил, что такие предметы следует утилизировать с уважением. Один из допустимых способов — сжечь икону, а затем закопать пепел в месте, где его никто не потревожит.
Также он указал, что икону можно завернуть в ткань и предать земле. Если же возникают сомнения, лучше обратиться в храм, где подскажут, как правильно поступить, или возьмут это на себя.
Он добавил, что выбрасывать иконы в воду сейчас не рекомендуется, поскольку этот способ считается устаревшим и может наносить вред природе.
Священнослужитель подчеркнул, что не все старые церковные предметы нужно уничтожать. Некоторые из них могут представлять историческую или культурную ценность, поэтому их стоит показать специалистам или передать в храм.
В качестве примера он привел случай с пожилой женщиной, которая принесла старый православный календарь. Как выяснилось, этот предмет оказался ценным как редкий памятник советского времени.
