График индексации уже известен: когда именно пенсионерам увеличат выплаты в 2026 году
Когда ждать новые деньги на счету / PROKAZAN
Работающим пенсионерам назвали дату следующей индексации: что известно о прибавке
Работающие пенсионеры смогут рассчитывать на очередное повышение выплат летом 2026 года. Конкретную дату уже озвучили в Госдуме — перерасчет запланирован на 1 августа. При этом размер прибавки будет зависеть от личного трудового вклада каждого получателя.
Когда ждать индексацию
Следующее повышение страховых пенсий для работающих пенсионеров намечено на 1 августа 2026 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.
По ее словам, в этот период будет произведена индексация за 2025 год. Речь идет о перерасчете с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудника в течение прошлого года. Именно от суммы этих отчислений и будет зависеть итоговая прибавка.
Депутат подчеркнула, что повышение носит индивидуальный характер. В расчет возьмут индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы), заработанные пенсионером за 2025 год. Чем выше официальная зарплата и объем страховых взносов, тем ощутимее может быть доплата.
При этом в ближайшие месяцы дополнительных повышений для этой категории граждан не планируется.
Что уже изменилось в 2026 году
С начала года страховые пенсии в России уже прошли индексацию. С 1 января 2026 года выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам были увеличены на 7,6%. Этот показатель оказался выше прогнозируемого уровня инфляции.
После январского повышения фиксированная выплата к страховой пенсии составила 9 584,69 рубля. Это базовая часть, к которой добавляются индивидуальные пенсионные коэффициенты.
По данным Социального фонда России, на 1 марта 2026 года средний размер пенсии работающих граждан достиг 23 461 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла примерно на 2,5 тысячи рублей.
Кроме того, с 1 апреля были повышены социальные пенсии, а также выплаты отдельным категориям бюджетников и государственных служащих.
От чего зависит размер августовской прибавки
Августовская индексация традиционно отличается от январской. Если в начале года применяется единый процент повышения, то летом перерасчет проходит в индивидуальном порядке.
Основной фактор — количество пенсионных баллов, начисленных за предыдущий год. Максимальная прибавка ограничена установленным количеством баллов, которое можно учесть за один год работы.
Таким образом, для одних пенсионеров увеличение окажется символическим, а для других — более заметным. Точный размер доплаты станет известен каждому получателю после проведения перерасчета, сообщает ura.news.
