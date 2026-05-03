Новости России

График индексации уже известен: когда именно пенсионерам увеличат выплаты в 2026 году

Соцфонд России Пенсии Новости России
Ульяна Сенько Редактор федеральной ленты новостей
Ульяна Сенько
Работающим пенсионерам уже назвали дату следующ...

Когда ждать новые деньги на счету / PROKAZAN

Подписаться на Дзен.канал

Работающим пенсионерам назвали дату следующей индексации: что известно о прибавке

Работающие пенсионеры смогут рассчитывать на очередное повышение выплат летом 2026 года. Конкретную дату уже озвучили в Госдуме — перерасчет запланирован на 1 августа. При этом размер прибавки будет зависеть от личного трудового вклада каждого получателя.

Когда ждать индексацию

Следующее повышение страховых пенсий для работающих пенсионеров намечено на 1 августа 2026 года. Об этом сообщила член комитета Госдумы по труду и социальной политике Светлана Бессараб.

По ее словам, в этот период будет произведена индексация за 2025 год. Речь идет о перерасчете с учетом страховых взносов, которые работодатели перечисляли за сотрудника в течение прошлого года. Именно от суммы этих отчислений и будет зависеть итоговая прибавка.

Депутат подчеркнула, что повышение носит индивидуальный характер. В расчет возьмут индивидуальные пенсионные коэффициенты (баллы), заработанные пенсионером за 2025 год. Чем выше официальная зарплата и объем страховых взносов, тем ощутимее может быть доплата.

При этом в ближайшие месяцы дополнительных повышений для этой категории граждан не планируется.

Что уже изменилось в 2026 году

С начала года страховые пенсии в России уже прошли индексацию. С 1 января 2026 года выплаты как работающим, так и неработающим пенсионерам были увеличены на 7,6%. Этот показатель оказался выше прогнозируемого уровня инфляции.

После январского повышения фиксированная выплата к страховой пенсии составила 9 584,69 рубля. Это базовая часть, к которой добавляются индивидуальные пенсионные коэффициенты.

По данным Социального фонда России, на 1 марта 2026 года средний размер пенсии работающих граждан достиг 23 461 рубля. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма выросла примерно на 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, с 1 апреля были повышены социальные пенсии, а также выплаты отдельным категориям бюджетников и государственных служащих.

От чего зависит размер августовской прибавки

Августовская индексация традиционно отличается от январской. Если в начале года применяется единый процент повышения, то летом перерасчет проходит в индивидуальном порядке.

Основной фактор — количество пенсионных баллов, начисленных за предыдущий год. Максимальная прибавка ограничена установленным количеством баллов, которое можно учесть за один год работы.

Таким образом, для одних пенсионеров увеличение окажется символическим, а для других — более заметным. Точный размер доплаты станет известен каждому получателю после проведения перерасчета, сообщает ura.news.

Рекомендуем также:

  1. Инфляция неожиданно вышла из-под контроля: динамика цен резко изменилась вопреки ожиданиям Центробанка
  2. Полив больше не спасет замиокулькас: всего одна ампула в мае запускает бешеный рост и превращает его в мощный куст
  3. Морковь по-корейски больше не в моде: этот нежный салат без чеснока неожиданно затмевает привычный вкус
  4. Забудьте про щи и борщ навсегда: тосканский суп удивляет насыщенным вкусом и становится новым фаворитом
  5. Водителей ждут жесткие ограничения уже сейчас: новое правило запрещает движение в определенные часы с 10 до 22

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Читайте также:

Следующая новость ↓

Популярное

Гороскопы

16 часов назад

Май перевернёт жизнь этих знаков: астрологи раскрыли тех, кто получит максимум в 2026 году

Гид по Казани

час назад

Бар, караоке, баня или фотосессия: как провести мальчишник и девичник в Казани

тараканы прыгают и летают

Гороскопы

день назад

Жизнь изменится до неузнаваемости уже с 9 мая: три знака зодиака окажутся в центре судьбоносных событий

Гид по Казани

3 дня назад

Где в Казани заботятся о внешности и красоте

ремонт стиральных машин bosch wff в Санкт-Петербурге

Кулинария

день назад

Забудьте про колбасу на завтрак: этот паштет из куриной грудки получается нежным и вкуснее в разы

Гороскопы

день назад

2026 год станет точкой перезапуска: астрологи раскрыли, кому выпадет шанс начать всё заново

Кулинария

10 часов назад

Жарка больше не нужна и лишнее масло тоже: немецкие котлеты в духовке получаются сочными и нежными

Польза

день назад

Отказался от дорогого сайдинга и не пожалел: простой материал помог обновить фасад и сэкономить 200 тысяч

Не у нас

6 часов назад

Casio показала часы AE1600HX за 46 долларов с батарейкой на 10 лет
Новости Казани
10 часов назад

Экс-замглавы УФАС Татарстана пошел под суд по делу на 146 млн

В Татарстане завершено расследование уголовного...

Новости Татарстана

час назад

Электромонтажник погиб от удара током в Бугульме

Новости России

час назад

Размер пенсии окажется неприятным сюрпризом: названы причины, которые снижают будущие выплаты

Новости Татарстана

час назад

Речной маршрут Казань – Набережные Челны дополнят остановкой в Камском Устье

Новости Татарстана

3 часа назад

ДТП на трассе М-7 в Татарстане унесло две жизни
В Казани частные дома оказались дешевле трехком...
Новости Казани
день назад

В Казани частные дома оказались дешевле трехкомнатных квартир

Новости России

3 часа назад

Тайна аристократии скрыта в деталях организма: какая группа крови указывает на дворянские корни

Новости Казани

3 часа назад

Улица Годовикова в Казани закроется на четыре дня

Новости Казани

4 часа назад

Муниципальные парковки Казани будут бесплатными с 9 по 11 мая
«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч з...
Интересное в Казани
6 дней назад

«Натирают зубы содой, а потом платят 80 тысяч за имплант»: стоматолог из Казани рассказала, почему домашнее отбеливание дорогое удовольствие