Верующим дали совет при грубости прихожанок в храме

Русская православная церковь напомнила верующим, как вести себя в ситуациях, когда в храме звучат резкие замечания или проявляется чрезмерная строгость со стороны пожилых прихожанок. Об этом сообщает akpars.ru.

Как отмечается, подобные случаи иногда вызывают обиду и даже становятся причиной, по которой молодые люди перестают посещать службы. Их могут задевать грубые высказывания, осуждение или навязчивые советы.

В церкви подчеркивают, что главная цель посещения храма — молитва и обращение к Богу, и поведение окружающих не должно отвлекать от этого.

Сообщается, что пожилые прихожанки нередко делают замечания, считая, что лучше знают правила. При этом критика может касаться и детей, даже если в их собственных семьях не все соблюдают церковные традиции.

В таких ситуациях верующим советуют не отвечать раздражением и не вступать в спор. Рекомендуется сохранять спокойствие, задавать уточняющие вопросы и стараться перевести разговор в более мирное русло.

Как отмечается, такая реакция не всегда сразу приводит к пониманию, но в некоторых случаях помогает собеседнику задуматься о своем поведении и стать более внимательным к другим.

