Новости Татарстана

В Мензелинском районе найдено тело пропавшего рыбака

Диляра Аминова Редактор выходного дня
В воскресенье, 3 мая, завершились поиски рыбака, пропавшего 17 апреля в Мензелинском районе Татарстана. Тело мужчины обнаружили на реке Ик около села Дусай-Кичу на расстоянии более одного километра от берега.

По информации МЧС Татарстана, мужчина утонул. На момент происшествия он не был в спасательном жилете, что нарушает правила безопасности при нахождении на воде.

Поиски начались после того, как 19 апреля спасатели обнаружили пустую лодку, на которой двое рыбаков отправились на рыбалку. Рядом с лодкой на глубине одного метра было найдено тело первого из них. Он также не использовал спасательный жилет.

Оба происшествия подчеркивают важность соблюдения правил безопасности при занятии рыбалкой на водоемах.

