Цветение пионов станет по-настоящему роскошным: три ключевые подкормки, которые дают поразительный результат

Пышные, ароматные, роскошные — пионы по праву считаются главным символом поздней весны. Именно они задают тон цветникам в мае и начале июня, превращая сад в настоящий праздник цвета. Но чтобы кусты действительно оправдали это «высокое звание» и порадовали обильным цветением, без правильной подкормки не обойтись.

Пионы славятся своей неприхотливостью. Они стойко переносят капризы погоды и не требуют сложного ухода. Однако если уделить растениям немного внимания и внести удобрения по графику, результат способен превзойти все ожидания — соцветия станут крупнее, ярче и будут держаться дольше.

За сезон пионы подкармливают четыре раза, и три из этих подкормок приходятся именно на весну. Разберёмся, что и когда вносить, чтобы кусты выглядели по-настоящему роскошно.

Первая подкормка пионов ранней весной

Первое внесение удобрений проводят в конце марта — апреле, в зависимости от региона. Ориентир простой: из земли должны появиться красноватые ростки высотой около 8–10 см.

На этом этапе задача — помочь растениям нарастить мощную надземную массу, сформировать крепкие стебли и густую листву. Поэтому приоритет отдают азотным удобрениям.

Самый распространённый вариант — аммиачная селитра. Для взрослого куста достаточно развести 1 столовую ложку (12–15 г) в ведре воды и пролить почву. Молодым растениям объём раствора уменьшают до 6–8 литров на куст.

Альтернатива — мочевина. Её можно рассыпать в сухом виде на расстоянии 20–30 см от куста и заделать в почву на глубину 5–7 см. Норма — 15–20 г на растение.

Дополнительно допускается внести немного калия — например, сочетать 20 г мочевины с 10–15 г сульфата калия.

Подойдут и комплексные удобрения с преобладанием азота, например азофоска (NPK 22:11:11) из расчёта 20–40 г на куст.

Важно помнить: любые корневые подкормки проводят только по влажной земле. Сначала кусты обильно поливают, дают влаге впитаться и лишь затем вносят удобрения. Это защитит корни от ожогов.

Тем, кто предпочитает органику, подойдёт коровяк. Концентрат разводят водой 1:5, настаивают 5–7 дней, затем повторно разбавляют (1:10) и поливают по 2 литра под куст.

Вторая подкормка — в период бутонизации

Когда на кустах начинают формироваться бутоны, пионам требуется уже меньше азота, но больше фосфора и калия. Эти элементы отвечают за яркость окраски, размер цветков и продолжительность цветения.

Обычно используют смесь из 20 г суперфосфата, 15 г сульфата калия и 10 г мочевины или аммиачной селитры. Удобрения можно заделать в почву после полива или растворить в 10 литрах воды и внести под корень.

Если первая подкормка была пропущена, ситуацию помогут исправить комплексные гранулированные удобрения пролонгированного действия. Их вносят один раз в сезон согласно инструкции, заделывают в почву и обязательно поливают.

Органическая альтернатива — настой коровяка с добавлением древесной золы. Готовый настой (разведённый 1:10) дополняют литром золы на ведро воды и вносят по 2 литра под куст.

Третья подкормка — во время цветения

Эта подкормка не обязательна, но она помогает продлить декоративность растений и поддержать их в самый эффектный период.

В начале цветения пионам снова необходимы калий и фосфор. Можно повторно внести суперфосфат (15–20 г) и сульфат калия (10–15 г), либо использовать комплексные удобрения для цветущих культур с минимальным содержанием азота.

Хороший эффект даёт и внекорневая подкормка — опрыскивание по листу раствором минерального комплекса. Питательные вещества быстро проникают в ткани, бутоны становятся крупнее, а цветение — более продолжительным.

Однако важно строго соблюдать дозировку и проводить опрыскивание только в пасмурную погоду либо утром и вечером. Иначе на листьях могут появиться ожоги.

Биопрепараты и дополнительные меры

Для улучшения структуры почвы и повышения её плодородия можно использовать ЭМ-препараты. Они активизируют работу полезных микроорганизмов, способствуют лучшему усвоению питательных веществ и укрепляют иммунитет растений.

Некоторые садоводы применяют и дрожжевые настои: 100 г сухих дрожжей и столько же сахара растворяют в 0,5 л воды, настаивают два часа, затем разводят в ведре воды и проливают почву под кустами.

Пионы действительно способны расти и без регулярных подкормок. Но тогда цветение может оказаться скромным и недолгим. Если же придерживаться весеннего графика внесения удобрений, кусты отблагодарят вас мощными цветоносами и крупными, насыщенно окрашенными соцветиями, которые станут настоящей гордостью сада.

