Минздрав разрешил закрывать больничные через видеоконсультации

Министерство здравоохранения России официально разрешило медицинским организациям проводить экспертизу временной нетрудоспособности с использованием телемедицинских технологий. Жители Татарстана, Московской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Воронежской области и Алтайского края уже могут закрыть больничный лист дистанционно через национальный мессенджер MAX.

Дистанционное закрытие больничного листа возможно во всех стандартных случаях нетрудоспособности: при собственном заболевании, уходе за больным членом семьи, включая ребёнка, а также при карантине. Главное условие — врач должен убедиться в полном выздоровлении пациента и том, что возвращение к работе не ухудшит его состояние здоровья.

Процедура инициируется лечащим врачом на очном приёме. Если врач видит возможность дистанционного закрытия, он назначает дату и время видеоконсультации в MAX. Пациент получает уведомление в мессенджер и ссылку для видеосвязи за сутки до консультации.

Во время видеозвонка врач либо закрывает больничный, либо приглашает пациента на повторный очный осмотр. Если у медика возникнут сомнения в состоянии пациента, больничный через мессенджер закрыт не будет, и потребуется личный визит в поликлинику.

В некоторых регионах действуют ограничения. Например, в Алтайском крае удалённо можно закрыть только больничный по уходу за членом семьи или в связи с карантином.