Казанский «Ак Барс-Ракета» уступил в стартовом матче чемпионата

Стартовый матч чемпионата сложился для казанского хоккейного клуба «Ак Барс-Ракета» неудачно — команда потерпела поражение. Игра, которая до середины первого тайма держала болельщиков в напряжении при нулевом счете, больше напоминала футбольное противостояние, но затем события стали развиваться стремительно.

В течение пяти минут соперники обменялись голами. Сначала точный удар удался казанцу Денису Артюшину, однако преимущество продержалось недолго — 19-летний Алмаз Долгов ответил соперникам выстрелом с углового, сравняв счет. Несмотря на усилия хоккеистов, удержать игру не удалось, и матч завершился не в пользу казанской команды.

Подробности события сообщили в пресс-службе клуба. Болельщики уже строят прогнозы на следующие игры, надеясь, что команда сможет реабилитироваться после неудачного старта и покажет более уверенную игру в дальнейших турах чемпионата.