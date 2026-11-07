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Частое употребление мороженого связали с повышенным риском рака груди

Служба новостей Автор статьи
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Частое употребление мороженого и сладких сухих завтраков может быть связано с более высоким риском рака молочной железы. К такому выводу пришли исследователи из Южной Кореи, изучившие пищевые привычки более 71 тысячи женщин. Работа опубликована в European Journal of Nutrition.

Наблюдение продолжалось в среднем 9,2 года. За этот период среди участниц в возрасте от 40 до 69 лет выявили 713 новых случаев заболевания.

Ученые оценивали потребление семи групп продуктов с высоким содержанием сахара. В список вошли сладкие завтраки, джем и сливочное масло, выпечка, мороженое, конфеты и другие сладости, газированные напитки и традиционный корейский сладкий чай.

Согласно результатам, женщины, употреблявшие более двух порций сладких продуктов в неделю, имели на 28% более высокий относительный риск рака груди, чем те, кто ел их реже одного раза в месяц. При этом наиболее выраженная статистическая связь наблюдалась для мороженого и сладких сухих завтраков. У женщин, которые ели мороженое чаще раза в неделю, показатель был выше на 26%, а у любительниц сладких завтраков — на 34% по сравнению с теми, кто не употреблял эти продукты.

Для остальных категорий статистически значимой связи не обнаружили. Это означает, что результаты не позволяют говорить об одинаковом влиянии всех сладостей на риск заболевания.

Интересные данные получили и при анализе источников сахара. Около 43% его общего количества в рационе участниц поступало из фруктов, однако их употребление не сопровождалось повышением риска рака молочной железы. Связи также не выявили для общего потребления сахара, углеводов и жиров.

Исследователи допускают, что различия могут объясняться составом продуктов: фрукты, помимо сахаров, содержат клетчатку, витамины и другие биологически активные вещества. Но эта гипотеза в исследовании непосредственно не проверялась.

Авторы отдельно отмечают ограничения работы. Поскольку исследование было наблюдательным, оно показывает статистическую взаимосвязь, но не устанавливает причину заболевания. Кроме того, питание оценивали только в начале периода наблюдения, а подробные сведения о менопаузальном статусе и характеристиках опухолей были доступны не в полном объеме.

Для более точного понимания возможного влияния отдельных продуктов на риск рака груди необходимы дальнейшие исследования, сообщает "Самара Онлайн 24".

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