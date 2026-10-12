Т2 разогнал мобильный интернет в Татарстане

Т2, российский оператор мобильной связи, продолжает последовательное развитие инфраструктуры в республике Татарстан. С начала года компания запустила в эксплуатацию десятки базовых станций в Казани, других крупных городах и в сельской местности. Благодаря планомерной модернизации сети прирост скорости мобильного интернета в среднем по республике за год составил 20%.

Мобильный оператор Т2 ведет непрерывное развитие мобильной сети в Татарстане. С начала 2026 года специалисты ввели в эксплуатацию десятки базовых станций. Лидером по запуску стала Казань, в столице республики новое оборудование заработало по семи адресам. Четыре базовые станции появились в пригороде Казани, по две – в Набережных Челнах и Алабуге. Новое оборудование также появилось в Нижнекамске и Заинске. Это позволило увеличить скорость на 20% даже на фоне роста объемов потребления трафика.

В Казани новые скорости мобильного интернета и исключительное качество звонков уже смогли оценить жители некоторых кварталов Ново-Савиновского, Кировского и Московского районов, микрорайонов Танкодром и Горки-1, жилого массива Аметьево.

Значительная работа проведена в городах республиканского значения. В Набережных Челнах акцент в техническом развитии был сделан на промышленные территории и жилую застройку Центрального района. Новое качество связи стало доступно дачникам, чьи участки расположены рядом с Нижнекамском. В Заинске новая базовая станция заработала в центральной части города. Кроме того, улучшили связь в нескольких селах, поселках и деревнях республики. Среди них – Малая Цильна, Лубяны, Лесхоз, Байряка.

Важную роль в региональной стратегии для Т2 занимает особая экономическая зона «Алабуга». В ответ на рост потребления трафика среди компаний-резидентов в этом году оператор запустил там две новые базовые станции. Развитие промышленных территорий республики остается одним из фокусных направлений технический специалистов Т2.

Константин Гагаринов, директор казанского филиала Т2: