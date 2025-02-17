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Ученые создали прибор для изучения Солнца

Разработка направлена на исследование солнечных...

pixabay.com

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Физический институт имени Лебедева РАН (ФИАН) создал прибор для изучения Солнца. В условиях активного солнечного цикла, вызывающего магнитные бури, устройство поможет ученым получать точные данные. В ближайшее время его отправят на Международную космическую станцию (МКС), где оно будет фиксировать солнечное излучение в терагерцевом диапазоне. Это позволит преодолеть проблему огненной завесы, мешающей изучению поверхности звезды.

Разработка направлена на исследование солнечных вспышек, сопровождающихся выбросами плазмы и увеличением электромагнитного излучения. Терагерцевый диапазон (от 1 до 10 триллионов герц) ранее не использовался из-за блокировки волн атмосферой и отсутствия надежных детекторов. Теперь эта проблема решена.

Как отметил руководитель проекта Владимир Махмутов, во время вспышек терагерцевое излучение ведет себя иначе, чем в других спектрах. Его рост может указывать на процессы накопления и высвобождения энергии перед вспышками. Прибор закрепят на внешней стороне МКС, чтобы исключить влияние атмосферы Земли.

Устройство оснащено восемью детекторами, настроенными на разные частоты. Первые данные ожидаются в следующем году. Они помогут прогнозировать космическую погоду, радиационную обстановку и магнитные бури. Исследование также может выявить предвестники солнечных вспышек.

Кроме изучения Солнца, технологию планируют использовать для исследования астрофизических объектов, а также мониторинга процессов в земной коре. Это поможет совершенствовать прогнозирование землетрясений и вулканических извержений.

Солнечный цикл, начавшийся в декабре 2019 года, продлится до 2030-го. Изначально ученые прогнозировали среднюю активность, но в августе 2023 года зафиксировали рекордный индекс 215,5 — самый высокий в XXI веке. Руководитель лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв подчеркнул, что такой показатель был неожиданным. Специалисты предупреждают, что повышенная солнечная активность может негативно сказаться на здоровье людей, особенно с сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также угрожать космическим аппаратам, повреждая их оборудование и нарушая орбиты спутников, пишет АиФ.

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