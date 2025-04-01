Ученые создали нейроинтерфейс для чтения мыслей

Группа нейрофизиологов из США создала нейроинтерфейс, который считывает мысли парализованных людей и выводит их на экран или озвучивает с минимальной задержкой, помогая восстановить утраченные функции речи. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience.

Система декодирует речь, анализируя сигналы двигательной коры, отвечающей за формирование звуков. Она распознает более тысячи слов с минимальной задержкой и озвучивает их через динамики.

Технология была разработана под руководством профессора Эдварда Чанга из Университета Калифорнии. Ученые подчеркнули, что их система решает проблему задержки, которая мешает другим аналогичным устройствам использоваться для общения в реальном времени.

Профессор Чанг отметил, что ускорить работу нейроинтерфейсов можно, используя высококачественные сигналы активности коры, записанные с помощью плотного набора электродов. Для проверки идеи они обратились к 47-летней женщине, ставшей паралитиком после инсульта.

В мозг женщины было имплантировано 253 электрода, и она представляла произнесение 1024 часто употребляемых слов. Полученные данные использовались для обучения ИИ, основанного на RNN-T нейросетях. Система позволяет считывать мысли и воспроизводить их без задержек, что делает общение естественным. Алгоритм может декодировать около 48 слов в минуту, что значительно быстрее предыдущих технологий. Ученые надеются, что это ускорит разработку нейроинтерфейсов для комфортного общения паралитиков, пишет ТАСС Наука.