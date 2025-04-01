Не у нас
· 16+ · Екатерина Елисеева

Ученые создали нейроинтерфейс для чтения мыслей

Система декодирует речь, анализируя сигналы дви...

pixabay.com

Подписаться на Дзен.канал

Группа нейрофизиологов из США создала нейроинтерфейс, который считывает мысли парализованных людей и выводит их на экран или озвучивает с минимальной задержкой, помогая восстановить утраченные функции речи. Результаты исследования опубликованы в Nature Neuroscience.

Система декодирует речь, анализируя сигналы двигательной коры, отвечающей за формирование звуков. Она распознает более тысячи слов с минимальной задержкой и озвучивает их через динамики.

Технология была разработана под руководством профессора Эдварда Чанга из Университета Калифорнии. Ученые подчеркнули, что их система решает проблему задержки, которая мешает другим аналогичным устройствам использоваться для общения в реальном времени.

Профессор Чанг отметил, что ускорить работу нейроинтерфейсов можно, используя высококачественные сигналы активности коры, записанные с помощью плотного набора электродов. Для проверки идеи они обратились к 47-летней женщине, ставшей паралитиком после инсульта.

В мозг женщины было имплантировано 253 электрода, и она представляла произнесение 1024 часто употребляемых слов. Полученные данные использовались для обучения ИИ, основанного на RNN-T нейросетях. Система позволяет считывать мысли и воспроизводить их без задержек, что делает общение естественным. Алгоритм может декодировать около 48 слов в минуту, что значительно быстрее предыдущих технологий. Ученые надеются, что это ускорит разработку нейроинтерфейсов для комфортного общения паралитиков, пишет ТАСС Наука.

Есть жалобы? Канал для добрых казанцев, которых вывели из себя. Делитеcь тем, что вас разозлило: Злой Казанец

Следующая новость ↓

Популярное

Не у нас

день назад

Ученые требуют начать клонировать людей ради проведения опытов

Интересное в Казани

19 часов назад

Больше воздуха и зелени: рассказываем, как меняется подход к жилым проектам в историческом центре

клопы обработка квартиры туманом

Новости Татарстана

день назад

Специалисты рассказали, когда выходят на пенсию мужчины и женщины в Татарстане

Новости Татарстана

3 дня назад

Отчет о деятельности автономного учреждения Государственное автономное учреждение здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи » г. Казани за 2024 отчетный год.

фотосессия для детей в москве в Москве

Не у нас

день назад

Ученые, с помощью ИИ, научились заранее определять высокий риск остановки сердца

Новости Татарстана

20 часов назад

Погода в апреле в Татарстане принесет сюрприз

Не у нас

22 часа назад

Ученые заявили, что у чернобыльских животных ускорилась эволюция

Новости Татарстана

2 часа назад

Синоптики рассказали, что в Татарстане ожидается похолодание

Новости Казани

18 часов назад

В Казани стартует суд над 65-летней директрисой медколледжа
Новости Татарстана
42 минуты назад

В Казани открывается медицинский мегавуз «ТатМед» на 15 тысяч мест

В столице Татарстана готовится к открытию уника...

Не у нас

2 минуты назад

Биохимик назвал секреты долголетия

Гид по скидкам Казани

14 часов назад

Всё для весёлых и полезных выходных и каникул: где в Казани дети находят друзей и увлечения

Не у нас

47 минут назад

Ученые создали нейроинтерфейс для чтения мыслей

Не у нас

час назад

40-летний мужчина уснул с болью в ухе и умер
В Татарстане был осужден водитель за ДТП, в кот...
Новости Казани
час назад

В Татарстане был осужден водитель за ДТП, в котором погиб его друг

Не у нас

час назад

В Башкирии подростки избили инвалида

Не у нас

2 часа назад

В Таиланде россиянин разлетелся на части во время жесткого ДТП

Новости Татарстана

3 часа назад

Мусульманам в РТ рассказали, как можно искупить пропущенные дни уразы
В Казани растёт число детей с гормональными сбо...
Интересное в Казани
6 дней назад

В Казани растёт число детей с гормональными сбоями: рассказываем, как понять, что ребёнку нужен эндокринолог